Governador da Bahia Rui Costa (PT) é escolhido para ministro-chefe da Casa Civil

O governador da Bahia por dois mandatos seguidos, Rui Costa (PT), foi confirmado como ministro-chefe da Casa Civil do próximo governo federal. “Duas vezes governador da Bahia, o mais votado da história do Estado. Ampliou programas como Luz Para Todos e Minha Casa Minha Vida para o povo baiano”, escreveu o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em suas redes sociais, minutos após anunciar o nome do gestor, durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (9).

Costa é ligado ao senador Jaques Wagner (PT-BA), um dos principais aliados e articuladores do presidente eleito. “É com um imenso orgulho que agradeço essa missão. Sei da minha responsabilidade e vou trabalhar como jamais trabalhei na minha vida para devolver o protagonismo do #Brasil e desenhar novos dias para a nossa gente ao lado de @LulaOficial”, escreveu o petista em seu Twitter.

O governador não tentou reeleição neste ano porque já está no segundo mandato. Ele também abriu mão de concorrer a outro cargo público.