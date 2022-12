Lula confirma Margareth Menezes no Ministério da Cultura

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a cantora e ativista Margareth Menezes no comando do Ministério da Cultura de seu próximo governo. Em cerimônia realizada em Brasília (DF) nesta quinta-feira (22), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a artista baiana foi anunciada junto a outros 15 nomes que vão assumir a chefia de ministérios do novo governo Lula.

Com uma carreira artística de mais de três décadas, com 10 álbuns lançados, quatro indicações ao Grammy, e mais de 20 turnês internacionais, Margareth Menezes também atuou como ativista pelos direitos humanos e como produtora de campanhas e projetos sociais. Ela é fundadora da Organização Não Governamental (ONG) Associação Fábrica Cultural, que atua nos eixos de Cultura, Educação e Sustentabilidade, criada em 2008.

Em 2014, a Fábrica Cultural passou a abrigar o Mercado Iaô, na Bahia, onde são promovidos eventos de música, artes visuais, gastronomia e trabalham 100 artesãos e empreendedores criativos.

A próxima ministra da Cultura é também embaixadora do Folclore e da Cultura Popular do Brasil pela IOV/UNESCO e uma das personalidades negras mais influentes do mundo reconhecidas pela ONU, em 2021.