Marahu Lab abre inscrições para cursos de produção cinematográfica

A Marahu Lab - Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual da Região Norte abriu inscrições à 5ª e última etapa dos cursos de formação profissional de produção cinematográfica. Na próxima segunda-feira, 27, iniciarão os módulos presenciais na Casa Amazônia Brasil, com aulas sobre legislação e distribuição das produções, que irão até o próximo dia 7 de agosto.

“O Marahu Lab é um projeto de formação composto por atividades de imersão no mercado audiovisual voltados à capacitação do setor, desenvolvimento e formatação de projetos de cinema e televisão para profissionais da região Norte do Brasil”, explica Fernando Segtowick, diretor geral do projeto.

As inscrições acontecem pelo site https://www.marahu.com/mercadoaudiovisual. Como pré-requisito, os candidatos a participar dos cursos devem ser empresários donos de produtoras, produtores executivos, executivos de distribuição, executivos de canal, estudantes e pessoas interessadas no funcionamento do mercado audiovisual.

As aulas serão presenciais com aulas expositivas e atividades práticas. A carga-horária será de 42 horas totais, com aulas de segunda-feira à sábado, até o próximo dia 7 de agosto, na Casa Amazônia Brasil, localizada na Tv. Campos Sales, 752, bairro da Campina, em Belém.

Os cursos serão ministrados por profissionais reconhecidos no mercado, como Mylena Mandolesi, diretora de produção em projetos audiovisuais, eventos, fotografia e internet, que elaborou projetos de publicidade para Procter &Gamble, Microsoft, Coca-Cola, Magazine Luiza, Dove e Vodka Absolut; e Carla Francine, produtora, roteirista, diretora e pesquisadora, que assinou mais de 100 obras de ficção e documentais, como as séries "Expresso Brasil", "Mestres de Ofícios", "Indústria Cultural no Brasil", "Nordeste Feito à Mão", "Os Brasileiros" e "Sigths & Sounds".

Formação

Durante os módulos, os participantes poderão conhecer os detalhes do trabalho do planejamento de produção para projetos audiovisuais em programas e séries para TV e streaming, além de longas de ficção e documentários para salas de cinema. O curso também apresenta projetos de filmes e de campanhas publicitárias realizadas com verba direta de marketing.

No que diz respeito à legislação, os cursos abordarão o panorama histórico os marcos legais do setor, os aspectos técnicos da Agência Nacional de Cinema (Ancine), execução e aspectos legais e gestão da produção audiovisual, gestão do produto audiovisual e mercado. Nessa etapa, os organizadores garantem a realização de consultorias e atendimentos aos alunos e seus projetos

Os facilitadores do curso também vão apresentação a cadeia de comercialização de filmes independentes. A programação prevê, ainda, espaço para compartilhamento sobre os aspectos comerciais do setor, incluindo como vender o projeto e como formatar um plano de negócios.