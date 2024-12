Fanfarra paraense faz coreografia ao som de Beyoncé e viraliza na web; vídeo

A Banda Musical São José foi coroada campeã no Segundo Festival Intermunicipal de Bandas e Fanfarras, realizado na cidade de Óbidos, no Pará, com uma coreografia impressionante. O concurso reuniu músicos de vários municípios do Pará, entre eles: Curuá, Juruti, Oriximiná e Santarém, no último dia 15 de novembro. No entanto, o vídeo da apresentação dos campeões viralizou nesta semana.

Ao som de Beyoncé e com um leque em mãos, o grupo de jovens fanfarreiros paraenses conquistou o público, que reagiu com gritos de entusiasmo. O registro da apresentação rapidamente se tornou viral na internet.

VEJA MAIS

A coreografia surpreendeu os internautas, que não pouparam elogios. "Tudo impecável, roupa, coreografia, as meninas, delicadas e os meninos perfeitos quebraram tudo, já virei fã!", escreveu uma. "É isso que acontece quando o que se faz, se faz com muita dedicação. Vocês mandaram bem. 🙏🏼 Parabéns, turma!!!👏🏼👏🏼", disse outra. "Espetáculo que não perde o brilho nunca ❤️", comentou a terceira.