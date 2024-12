Fanfarra paraense conquista tricampeonato nacional com apresentação de carimbó; veja

A fanfarra Enedina Show Music, de Igarapé-Miri, é um grupo musical que toca instrumentos de sopro e percussão. A banda representou o Pará no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, realizado no município de Amparo, em São Paulo. Durante a competição, a fanfarra escolheu apresentar o ritmo do carimbó, destacando a rica cultura e a representatividade da região.

VEJA MAIS

A escolha do estilo musical foi uma maneira de expressar o orgulho de ser paraense, conforme afirmaram os representantes da fanfarra. O desempenho da Enedina Show Music garantiu ao grupo o tricampeonato brasileiro, fazendo com que ela ser considerada a melhor banda de show do Brasil.

O vídeo da apresentação foi compartilhado nas redes sociais do grupo com a seguinte legenda: “Foi uma grande responsabilidade levar a cultura paraense ao Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, realizado no município de Amparo/SP em 2024. Nossas raízes sempre estarão presentes em nossas apresentações, e nossa cultura será divulgada onde quer que estejamos ❤️😍. Somos 100% paraenses e nos orgulhamos disso ❤️”.

Nos comentários da publicação, os internautas paraenses reagiram parabenizando e elogiando a escolha do ritmo: “Que lindooo 😍❤️👏👏”, escreveu o primeiro. “Sou fã também 👏👏”, disse outra.