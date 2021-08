Hit paraense viraliza no TikTok e conquista o Brasil

O hit paraense “Das dancinhas”, conquistou várias celebridades em todo o país. A música, que virou febre no TikTok, mistura o melody com vários outros ritmos e trechos de sucessos que são cantados por bandas conhecidas em outros estados. Feita pela Dj Meury em parceria com o Mc BlackPA, essa combinação dançante ganhou uma coreografia descontraída que não deixa ninguém parado.

Para a felicidade dos fãs, muitas celebridades continuam se divertindo e postando na Web a tentativa de acertar a coreografia de todos os ritmos da música.

A música se tornou um fenômeno. Não apenas famosos, mas vários anônimos também foram conquistados e compartilham seus vídeos fazendo a “dancinha”.