Gravações são canceladas em meio a crise entre Cauã Reymond e Bella Campos

A tensão nos bastidores de novela parece não ter fim. Nesta quinta-feira (17), as gravações da novela foram canceladas após um novo desentendimento entre os atores Cauã Reymond e Bella Campos. A confusão, que já havia começado com tretas envolvendo também o ator Humberto Carrão, ganhou novos contornos e mobilizou até a alta cúpula da emissora.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, os dois atores sequer chegaram a gravar as 15 cenas programadas para o dia — entre elas, sequências de beijo, briga e até sexo. Isso porque, ao invés de irem para o set, Bella e Cauã foram chamados para uma conversa com o diretor Amauri Soares, após a atriz, que interpreta Maria de Fátima, ter chorado diante da pressão que vinha sofrendo para se pronunciar publicamente em defesa do colega.

Segundo fontes, a direção da novela teria sugerido que Bella “limpasse a barra” de Cauã diante das polêmicas recentes, o que teria gerado forte desconforto nos bastidores. A atriz teria se recusado a tomar partido, o que intensificou ainda mais o impasse com o galã da trama.

O clima pesado, somado às tensões acumuladas nos últimos dias, levou à paralisação imediata das gravações, que deveriam ter ocorrido na véspera do feriado.