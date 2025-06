Giovanna Ewbank revela sua rotina de sexo com o marido, Bruno Gagliasso: 'Preguiça'

A atriz e apresentadora Gio Ewbank revelou alguns detalhes da sua rotina de sexo com o marido, Bruno Gagliasso, durante o programa "Surubaum", que foi criado pelo casal. Mesmo com ele próximo, ela contou aos convidados que tem preguiça de transar com o ator. Apesar disso, ela disse que a energia vital muda quando acontece.

Durante o programa, que vai ao ar pelo canal Gioh do YouTube, Ewbank afirmou: "Dá preguiça, mas quando [você transa], é uma energia que o dia muda, a sua energia muda. O sexo tem energia vital". Ela ainda destacou os melhores horários para eles transarem.

Na oportunidade, ela contou sobre sua preferência: "Não gosto de sexo diurno, já acordo resolvendo problemas, tem tanta coisa... À noite tem mais um clima". "Não concordo com isso [de não transar pela manhã], mas depois de 15 anos [de casados] não tenho preferência, é a hora que der e está ótimo", completou.

Ela ainda contou que eles ainda tentam se programar, mas não dá certo: "Várias vezes o Bruno fala: 'Depois que eu puser [os meninos] para dormir, [vai rolar sexo]'. Eu falo 'tá bom'. Ele dorme junto. Eu falo vamos, sim, porque sei que ele vai dormir", disse.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)