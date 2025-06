Fim dos ataques de Israel ao Irã são condição para retomada da diplomacia, diz Araghchi

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira (20) que o país está “pronto para considerar a diplomacia”, desde que cessem os ataques israelenses ao território iraniano. A declaração foi dada após reunião em Genebra com representantes da Alemanha, França e Reino Unido.

Segundo Araghchi, o encontro ocorreu em um clima “respeitoso e sério”. Ele destacou que o Irã “não abandonou” a mesa de negociações e reafirmou o compromisso com o diálogo: “Estamos prontos para um novo encontro em breve com os três países europeus e com a União Europeia”.

O chanceler iraniano também cobrou o fim das ações militares de Israel. “Enquanto os ataques continuarem, não negociaremos com nenhuma parte”, disse. Ele ainda reafirmou o direito do país à autodefesa e criticou a “falta de condenação internacional aos ataques atrozes de Israel”.

Por fim, Araghchi defendeu o caráter “pacífico” do programa nuclear iraniano e afirmou que as capacidades de defesa do país são “inegociáveis”.