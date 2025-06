Israel e Irã trocam acusações de violações de guerra em sessão do Conselho de Segurança da ONU

Representantes de Israel e do Irã trocaram acusações durante sessão do Conselho de Segurança da ONU nesta sexta-feira (20), com sinais de que o confronto entre os dois países deve continuar.

O embaixador iraniano Amir Saeid afirmou que Teerã toma medidas para evitar mortes de civis e acusou Israel de violar a Carta da ONU, a soberania do Irã e o direito internacional. “A agressão de Israel viola a proibição do uso da força e compromete nossa integridade territorial”, declarou. Ele também acusou os Estados Unidos de agravar a situação ao supostamente apoiar Israel.

VEJA MAIS

Na sequência, o embaixador israelense Danny Danon defendeu as ações do país e acusou o Irã de atacar civis, incluindo um hospital bombardeado na quinta-feira. Danon afirmou que Israel continuará a operação militar até que a “ameaça nuclear” iraniana seja neutralizada.