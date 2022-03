Rússia x Ucrânia: Zelensky afirma que 'chegou a hora de dialogar sobre paz e segurança'

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky disse, nesta sexta-feira, 18, que 'chegou a hora de dialogar sobre paz e segurança'. A declaração do presidente ucraniano acontece após 24 dias de guerra entre Rússia e Ucrânia. Zelensky fez um alerta para Moscou e disse que 'sem diálogo as consequências serão sentidas por várias gerações na Rússia'.

"As negociações sobre paz e segurança para a Ucrânia são a única hipótese para a Rússia de minimizar os danos causados pelos próprios erros", frisou o presidente ucraniano, num vídeo publicado na rede social Facebook.



"Conversas sobre paz e segurança para a Ucrânia são a única possibilidade de a Rússia reduzir os danos dos seus próprios erros. É hora de nos reunirmos. É hora de falar. É hora de restaurar a integridade territorial e a justiça para a Ucrânia. Caso contrário, as perdas da Rússia serão tantas que não terá gerações suficientes para se reerguer", advertiu Volodymyr Zelensky.



Rússia e Ucrânia já tentaram por diversas vezes chegar num acordo de paz, mas todas as tentativas até agora fracassaram.



