Veja as exigências da Rússia, na terceira rodada de negociação, para encerrar a guerra com a Ucrânia

A terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia terminou, nesta segunda (7), com um pequeno avanço, segundo autoridades ucranianas, principalmente em relação aos corredores humanitários. As informações são do G1 nacional.

O porta-voz da delegação ucraniana, Mykhailo Podoliyak, sem dar muitos detalhes, disse que o encontro serviu para aperfeiçoar o sistema de corredores humanitários.

"Continuamos com as consultas intensivas sobre o bloco político básico dos regulamentos, juntamente com um cessar-fogo e garantias de segurança", disse Podoliyak em um vídeo.

Já o porta-voz russo, Vladimir Medinsky, disse que "ainda é cedo" para falar em avanços, e que não dá para se iludir de que a próxima rodada trará um "resultado final".

Segundo um porta-voz russo, as demandas da Rússia são que a Ucrânia não faça parte em nenhum momento da Otan, reconheça a separação da Crimeia, anexada à Rússia e reconheça a independência das repúblicas de Donbass.