Rússia divulga lista de países hostis por apoiarem a Ucrânia. Brasil fica fora

Todos os países que impuseram sanções econômicas ao governo russo diante da invasão à Ucrânia foram incluídas em uma lista de países considerados hostis pelo Kremlin, divulgada nesta segunda-feira, pelo governo de Vladimir Putin. Estão na relação Austrália, Albânia, Andorra, Reino Unido, os 27 países da União Europeia, Islândia, Canadá, Liechtenstein, Micronésia, Mônaco, Nova Zelândia, Noruega, Coreia do Sul, San Marino, Macedônia do Norte, Singapura, Estados Unidos, Taiwan, Ucrânia, Montenegro, Suíça e Japão. As informações são do Portal R7.

VEJA MAIS

O Brasil não é mencionado no comunicado.

De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o país adotará uma posição de neutralidade em relação ao conflito. Para ele, é preciso agir de forma a não gerar consequências para o Brasil, frisando a importância do setor agropecurário. Bolsonaro chegou a desautorizar um comentário do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que repudiou os ataques russos e comparou Vladimir Putin ao ditador nazista Adolf Hitler.