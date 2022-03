Rússia quer que Ucrânia abra mão de territórios; negociações seguem em andamento

Os representantes da Rússia chegaram à terceira rodada de negociações com os ucranianos apresentando três demandas: Que a Ucrânia não faça parte em nenhum momento da Otan, reconheça a separação da Crimeia, anexada à Rússia, e reconheça a independência de Donbass. As informações foram repassadas por um porta-voz russo, antes da reunião, de acordo com o G1 Mundo.

VEJA MAIS

Imagem divulgada pelo governo de Belarus, que sedia as negociações, mostra as delegações da Rússia e Ucrânia reunidas nesta segunda-feira, em mais uma tentativa de acordo para garantir cessar-fogo no território ucraniano.