Combatentes sírios estão sendo recrutados pela Rússia para lutar na Ucrânia

Após uma década lutando em guerra urbana, cenário semelhante ao que acontece na Ucrânia, os combatentes sírios estão sendo recrutados pela Rússia para lutar contra os ucranianos e ajudar a ocupar Kiev. O país governado por Vladimir Putin teria oferecido o equivalente a valores entre US$ 200 e US$ 300 (ou R$ 1011 e R$ 1.517, na cotação atual), por seis meses, para que os voluntários fossem atuar na guerra. As informações são do Portal UOL, com base em notícia divulgada pelo jornal "The Wall Street Journal", que ouviu quatro fontes no governo americano a par do assunto.

Alguns desses combatentes já estariam na Rússia se preparando para entrar no conflito, mas ainda não está claro o número exato de sírios recrutados.

Desde 2015, a Rússia vem intervindo militarmente na Síria em apoio às forças de Bashar Al-Assad e contra os jihadistas. Os russos tiveram papel decisivo na guerra civil do país do Oriente Médio, mantendo o ditador Assad no poder.

Poucos dias antes da invasão à Ucrânia, o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, visitou a Síria para conversar com o presidente sírio, Bashar al-Assad, e para inspecionar uma base aérea russa no país.