Reféns em usinas nucleares da Ucrânia recebem apenas uma refeição de mingau por dia, diz jornal

Funcionários das usinas nucleares que foram tomadas pelos militares russos estão “famintos, exaustos e deprimidos”, de acordo com o tabloide inglês Daily Mail. Ao todo, cerca de cem pessoas se encontram nessa situação, sobrevivendo apenas com duas horas de sono e uma refeição por dia, em Zaporizhzhia e Chernobyl. Mantidos como prisioneiros, eles precisam manter as usinas funcionando. As informações são do Portal Metrópoles.

“Sem lugar para dormir e sem cobertores, muitos dormem apenas por duas a quatro horas em mesas ou onde quer que encontrem um espaço. Eles estão ficando sem comida e estão reduzidos a uma refeição de mingau por dia. Eles são alimentados uma vez a cada 24 horas”, afirmou uma fonte ao Daily Mail.

Maior usina nuclear da Europa, Zaporizhzhia passou para o controle dos russos na última sexta-feira (4/3). Já Chernobyl foi ocupada em 24 de fevereiro.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou estar “extremamente preocupada” com os desenvolvimentos no local, visto que não é possível saber o que realmente acontece dentro de Zaporizhzhia.

“Isso também é uma fonte de profunda preocupação, especialmente durante um conflito armado que pode comprometer as instalações nucleares do país”, disse o diretor geral da AIEA, Rafael Grossi.