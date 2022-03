Ucrânia classifica como ‘imoral’ proposta de corredores humanitários para Rússia ou Bielorrússia

De acordo com um porta-voz do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, a Rússia sugeriu que permitiria a saída de civis de cidadãs ucranianas, desde que eles fossem para a Bielorrússia ou a Rússia. A proposta foi rejeitada pela Ucrânia. As informações são da Revista Istoé.

“Esta é uma história completamente imoral. O sofrimento das pessoas é usado para criar a imagem de televisão desejada”, disse o porta-voz. “Estes são cidadãos da Ucrânia, eles devem ter o direito de evacuar para o território da Ucrânia”, completou.

A informação foi divulgadas depois de dois cessar-fogo para retirada de cidadãos não terem sido cumpridos pela Rússia, segundo acusaram as autoridades ucranianas (as tropas russas descartam a responsabilidade).