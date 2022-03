Ucrânia x Rússia: Cessar-fogo falha e segunda tentativa de corredor humanitário é interrompida

O assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, Anton Gershchenko, afirmou que uma nova tentativa de evacuação de civis na cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, foi interrompida após ataques das forças russas neste domingo (6). Mais cedo, a Rússia havia concordado com um cessar-fogo temporário para a retirada de refugiados, após a primeira tentativa ter sido falha, no sábado (5).

Gershchenko usou o Telegram e disse que “a segunda tentativa de um corredor humanitário para civis em Mariupol terminou novamente com bombardeios dos russos”. Com isso, cerca de 200 mil civis ficaram impossibilitados de ser retirados da cidade.

O cessar-fogo temporário era esperado a partir das 12 horas deste domingo (horário local). Além de Mariupol, que sofre sem água e luz há pelo menos cinco dias, a cidade de Volnovaja também esperava a abertura de um corredor humanitário neste domingo.

Na segunda-feira (7), será realizada uma nova tentativa de negociação entre as delegações de Rússia e Ucrânia. O debate sobre a viabilização de corredores humanitários deve estar na pauta do encontro.