Rússia destrói aeroporto civil de Vinnytsia e se prepara para bombardear Odessa, afirma Zelensky

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que oito mísseis russos destruíram completamente o aeroporto civil de Vinnytsia, na região oeste do país, neste domingo (06/03). O mandatário ucraniano também disse que as forças russas estão se preparando para bombardear a cidade de Odessa, na costa ucraniana do Mar Negro. As informações são da CNN Brasil.

“Foguetes contra Odessa? Isso será um crime de guerra”, disse ele em um discurso televisionado. De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), mais de 1,5 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia para países vizinhos.