Caso Yasmin: o que se sabe até agora sobre o acidente que vitimou influencer paraense

Uma história cercada de mistério rodeia a morte da influencer e estudante de medicina veterinária, Yasmin Cavaleiro Macêdo, de 21 anos. Encontrada morta às 12h40 desta segunda-feira (13), em Icoaraci, a jovem teria se afogado no dia anterior, após um passeio de lancha pelo furo do Rio Maguari, em Belém, na noite de domingo (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Yasmin foi encontrada por mergulhadores do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (1º GMAF), a aproximadamente 11 metros de profundidade, próximo do local indicado pelas testemunhas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado à família às 18h15 desta segunda. O cadáver foi velado em uma funerária particular na avenida Tavares Bastos, no bairro da Marambaia, em Belém. Na manhã desta terça-feira (14), ela foi sepultada em um cemitério particular.

Uma verdade, várias versões

Relatos destoantes sobre o ocorrido seguem como a maior preocupação de familiares e amigos. Segundo a mãe da jovem, Eliene Cristina Fontes, pelo menos três versões do que ocorreu foram dadas pelas pessoas que estavam na embarcação no momento do acidente.

A primeira é que a jovem teria ido fazer xixi na água e caiu. A segunda é que ela se jogou para tomar banho e desapareceu e a terceira é que Yasmin estava apoiada na escada, sentiu o cheiro de gasolina, se segurou na lateral da lancha e também caiu na água.

Ainda segunda a mãe de Yasmin, ela não sabia nadar. O corpo da vítima também teria sido encontrado com escoriações no ouvido e na boca, segundo detalhou o advogado da família, Afonso Silva.

Polícia investiga o caso

​​A Polícia Civil está investigando o caso. Por meio de um comunicado, a PCPA informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e que todos os procedimentos cabíveis estão sendo realizados, inclusive a requisição para o exame necroscópico, que apontará as causas ​exatas ​da morte da vítima.

Anteriormente, as investigações estavam sendo conduzidas pela Delegacia de Polícia Fluvial, mas passaram a ser apuradas sob o comando da Divisão de Homicídios, o que pode indicar uma mudança no caso sob avaliação das autoridades.

Quem estava na lancha?

Familiares e amigos da jovem avaliam que entre 13 e 17 pessoas estariam na lancha no momento do acidente. A informação, por si só, já indica que a embarcação era conduzida acima da capacidade de passageiros. O advogado Afonso Silva contou que o veículo "não tinha colete salva-vidas para todo mundo" e que o "condutor, que é filho do dono da marina em que ela estava, não tinha habilitação", afirma.

Alguns dos passageiros, inclusive, já foram identificados pela defesa da família, mas a identidade será mantida em sigilo, por enquanto, para não comprometer a investigação.

Ainda segundo advogado, a maioria dos presentes eram apenas de conhecidos da jovem, mas haviam pessoas próximas da vítima embarcadas.

Boletim de ocorrência registrado horas depois

O acidente teria ocorrido pouco depois das 22h do domingo (12), mas o boletim de ocorrência só foi registrado no dia seguinte, por volta das 5h da manhã de segunda-feira (13), segundo afirma o advogado. O caso foi registrado pelo proprietário da lancha, que estava acompanhado de um advogado.

Morte ocorreu próximo de marina

Horas depois do corpo ser encontrado, o Gran Marine Club, espaço onde a jovem estava participando de um evento minutos antes de desaparecer, emitiu um comunicado sobre o caso em suas redes sociais. Em uma nota, o Gran Marine Club informou que "lamenta profundamente o falecimento da jovem Yasmim Macêdo, e se solidariza aos familiares e amigos". Ainda no comunicado, o clube náutico e espaço de eventos disse que o caso, que eles classificam como "tragédia", ocorreu no Rio Maguari, localizado a aproximadamente 10 minutos de distância da sede do clube.

Publicações apagadas

Pelo menos cinco pessoas que, supostamente, estavam no passeio de lancha que terminou com a morte da influenciadora apagaram das redes sociais fotos e vídeos feitos antes da tragédia. As informações foram levantadas e confirmadas, na tarde desta terça-feira (14), pelo advogado da família da jovem, Afonso Silva.

Um vídeo, obtido com exclusividade pela reportagem de OLIBERAL.COM, mostra a jovem despreocupada, momentos antes da tragédia. Yasmin mexe no celular, enquanto outras pessoas parecem animadas curtindo um som alto.