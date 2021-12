VÍDEO: Influencer aparece em vídeo na lancha momentos antes de morrer no Rio Maguari

A influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Cavaleiro Macêdo, de 21 anos, foi filmada dentro da lancha, momentos antes da tragédia que resultou na morte da jovem, após ela submergir no furo do Rio Maguari, na noite do último domingo (12). O registro, obtido com exclusividade pela reportagem de OLIBERAL.COM, mostra a jovem despreocupada, mexendo no celular, enquanto outras pessoas parecem animadas curtindo um som alto.

A vítima desapareceu nas águas turvas do furo do Maguari, em Belém, na noite do último domingo (12). Segundo testemunhas, Yasmin estava em um evento em uma marina particular no bairro do Tenoné, distrito de Icoaraci. Na mesma noite, ela foi para um passeio de lancha e, pouco depois, teria caído da embarcação e submergido.

O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte, no início da tarde desta segunda-feira (13), em Icoaraci, e removido para o Instituto Médico Legal (IML). Na manhã desta terça-feira (14), a jovem foi sepultada em um cemitério particular.

A morte ainda é cercada de mistério. Poucas informações sobre o que ocorreu e de que maneira a vítima caiu e se afogou foram divulgadas até o momento. O caso é investigado pela Polícia Civil, sob apuração da Delegacia de Polícia Fluvial. Apenas o resultado de um exame necroscópico, já solicitado pelas autoridades policiais, deverá indicar a causa exata da morte de Yasmin.

Uma amiga da influenciadora, que preferiu não se identificar, contou que pelo menos três versões diferentes foram dadas pelas pessoas que estavam na embarcação junto com a vítima. "A primeira foi que ela foi fazer xixi e caiu. A segunda é que ela se jogou para tomar banho e a outra que ela estava apoiada na escada, sentiu o cheiro de gasolina e foi se segurando na lateral da lancha. O que ficamos intrigadas é que se foi um acidente, por que não falam para a gente? Como que em uma lancha pequena com 17 pessoas não viram ela cair?", questionou.