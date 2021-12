Comoção e busca de respostas marcam sepultamento de influenciadora encontrada morta em rio de Belém

Na manhã desta terça-feira, 14, familiares e amigos da jovem Yasmin Cavaleiro Macêdo, de 21 anos, saíram da capela no bairro da Marambaia e seguiram em um discreto cortejo para um cemitério particular em Marituba, onde a jovem será sepultada.

Yasmin estava desaparecida desde a noite do último domingo, 12, depois de participar de um passeio de lancha pelos furos do rio Maguari, em Belém. O corpo da influenciadora e estudante de medicina veterinária foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira, 13. em Icoaraci, e removido para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames e foi liberado para a família por volta das 18h15.

Na saída para o sepultamento, além da tristeza e luto, as dúvidas era o que mais incomodavam os presentes. Muitos queriam justiça e respostas para o que de fato levou à morte da jovem, e o caso ainda segue em investigação pela Polícia Civil.