Familiares e amigos se despedem de influenciadora paraense em velório

Familiares e amigos da jovem Yasmin Cavaleiro Macêdo, de 21 anos, participam, na noite desta segunda-feira (13), do velório que ocorre em uma funerária particular na avenida Tavares Bastos, no bairro da Marambaia, em Belém.

Do lado de fora do local, as pessoas se despedem demonstrando luto, tristeza e, ao mesmo tempo, revolta com a morte da jovem, que ainda é cercada de mistérios.

VEJA MAIS

Yasmin estava desaparecida desde a noite do último domingo (12), depois de participar de um passeio de lancha pelos furos do rio Maguari, em Belém. Dos quase 15 ocupantes que estavam na embarcação, até o momento, ninguém apareceu para explicar as circunstâncias do acidente, segundo o advogado de acusação da família da jovem, Afonso Silva.

O corpo da influenciadora paraense foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira, em Icoaraci, e removido para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames e foi liberado para a família por volta das 18h15.