Polícia investiga morte de influenciadora após passeio de lancha em rio de Belém

A Polícia Civil está investigando a morte da influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos. O órgão informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e que todos os procedimentos cabíveis estão sendo realizados, inclusive a requisição para o exame necroscópico, que apontará as causas da morte da vítima. A jovem foi encontrada morta nesta segunda-feira (13), por equipes do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (1º GMAF).

A vítima desapareceu nas águas turvas do furo do Maguari, em Belém, na noite do último domingo (12). Segundo testemunhas, Yasmin estava em um evento em uma marina particular no bairro do Tenoné, distrito de Icoaraci.

Na mesma noite, ela foi para um passeio de lancha e, pouco depois, teria caído da embarcação e submergido. A morte ainda é cercada de mistério. Poucas informações sobre o que ocorreu e de que maneira a vítima caiu e se afogou foram divulgadas até o momento.

Apenas o resultado de uma exame pericial conduzido por equipes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) deve indicar de que maneira a jovem morreu.

O caso segue sob apuração da Delegacia de Polícia Fluvial.