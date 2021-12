Influenciadora digital desaparece durante passeio de lancha em rio de Belém

A influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu após um passeio aquático pelo Furo do Maguari, em Belém, na noite do último domingo, 12.

Segundo amigos, a jovem estava em um evento em uma marina particular no bairro do Tenoné, distrito de Icoaraci. Na mesma noite, ela foi para um passeio de lancha. Ainda não foram divulgadas as circunstâncias do caso, mas pessoas presentes no evento comentam que a jovem teria caído do barco e desaparecido.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que as buscas continuam em andamento no local. Além dos socorristas, parentes da estudante seguem acompanhando os trabalhos.

Nas redes sociais, amigos da influenciadora comentavam em suas publicações com mensagens de apoio, torcendo para que ela seja encontrada em segurança;