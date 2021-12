'Todos que estavam na lancha, agora, sumiram’, diz advogado sobre morte de influenciadora

O advogado de acusação da família da influenciadora paraense e estudante de medicina veterinária, Yasmin Cavaleiro Macêdo, de 21 anos, reconheceu em entrevista concedida à reportagem de O Liberal, na noite desta segunda-feira (13), que o caso ainda é cercado de mistérios, mas afirmou que está determinado a lutar para responsabilizar todos os verdadeiros culpados pela morte da jovem.

Afonso Silva disse que Yasmin não sabia nadar e, por isso, “ela nunca iria se jogar (no rio)”. Ainda segundo ele, a lancha em que ela estava transportava aproximadamente 15 pessoas. “Não tinha colete salva-vidas para todo mundo. O condutor, que é filho do dono da marina em que ela estava, não tinha habilitação. O acidente aconteceu pouco depois das dez horas da noite, e o boletim de ocorrência só foi registrado cinco horas da manhã de hoje (segunda-feira) pelo proprietário da lancha, que já estava acompanhado de um advogado. Disseram que só foram dar por falta dela quando já tinham ancorado”, denunciou Afonso.

E acrescentou: “Ela não conhecia todos que estavam na lancha, mas tinham amigos dela, sim”. Afonso informou também que “quando o corpo foi localizado, na hora do reconhecimento, a família identificou que ela apresentava algumas escoriações na boca e no ouvido”, revelou o advogado.

Na manhã desta segunda-feira, Afonso contou que esteve acompanhando a família de Yasmin na marina particular frequentada pela jovem horas antes dela desaparecer. A lancha usada no passeio não estava mais no local. Por este motivo, não foi possível verificar se a embarcação possuía marcas que pudessem indicar uma possível colisão. “Mas tem fotos que mostram a lancha em perfeitas condições. Já solicitei a perícia ao delegado”, informou.