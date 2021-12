Corpo de influenciadora paraense é liberado para velório

O corpo da influenciadora paraense e estudante de medicina veterinária, Yasmin Cavaleiro Macêdo, de 21 anos, foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML), no início da noite desta segunda-feira (13). O velório deve ocorrer a partir das 20h, em uma funerária particular no bairro da Marambaia, em Belém. A informação foi confirmada por familiares e pessoas próximas da jovem.

Yasmin desapareceu após um passeio aquático pelo Furo do Maguari, em Belém, na noite do último domingo, 12. Segundo amigos, a jovem estava em um evento em uma marina particular no bairro do Tenoné, distrito de Icoaraci. Na mesma noite, ela foi para um passeio de lancha. Segundo testemunhas, a jovem teria caído do barco e desaparecido.

O cadáver da jovem foi localizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros no início da tarde desta segunda-feira.