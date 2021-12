Clube diz que morte de influenciadora ocorreu a dez minutos de distância do estabelecimento

Horas depois do corpo da influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Cavaleiro de Macêdo ser encontrado, na última segunda-feira, 13, o Gran Marine Club, espaço onde a jovem estava participando de um evento minutos antes de desaparecer, emitiu um comunicado sobre o caso em suas redes sociais.

Em uma nota, o Gran Marine Club informou que "lamenta profundamente o falecimento da jovem Yasmim Macêdo, e se solidariza aos familiares e amigos". Ainda no comunicado, o clube náutico e espaço de eventos disse que o caso, que eles classificam como "tragédia", ocorreu no Rio Maguari, localizado a aproximadamente 10 minutos de distância da sede do clube.

"A Gran Marine Club está se colocando à disposição das autoridades locais que já estão averiguando o ocorrido, colaborando com o que for necessário para apurar e esclarecer os fatos. Reiteramos nosso profundo sentimento de pesar. Que Deus conforte o coração dos familiares nesse momento de tanta dor e sofrimento", encerra o comunicado.

O caso

A Polícia Civil está investigando a morte de Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos. A vítima foi encontrada morta, ontem, 13, por equipes do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF). Ela estava desaparecida desde a noite do último domingo (12), após um passeio de lancha pelo furo do rio Maguari, em Belém. Por meio de um comunicado, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos e que todos os procedimentos cabíveis estão sendo realizados, inclusive a requisição para o exame necroscópico, que apontará as causas exatas da morte da vítima.