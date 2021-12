Sites internacionais destacam morte de influencer paraense durante passeio de barco

As edições eletrônicas do The Sun e do Daily Star Post repercutiram a morte da influencer paraense Yasmin Cavaleiro de Macedo. Os tablóides britânicos chamaram a atenção para as fotos tiradas pela estudante momentos antes de desaparecer misteriosamente durante um passeio de lancha pelas águas do rio Maguari, em Belém, no último domingo (12). A notícia também ganhou espaço no portal mexicano Ahora Noticias.

VEJA MAIS

A matéria intitulada "As assustadoras últimas selfies de modelo enviadas para a mãe horas antes de morte misteriosa em barco" foi destaque na seção Mundo do The Sun, cuja versão impressa é veiculada no Reino Unido e Irlanda, e também do Daily Star Post.

Os portais destacam as circunstâncias nebulosas do desaparecimento da estudante, o último contato feito por Yasmin com a mãe pelo celular, a descoberta do corpo da influencer pelos Bombeiros e a investigação que vem sendo conduzida pela polícia para chegar às circunstâncias da morte.

Já o mexicano Ahora Noticias trouxe a chamada "Hallan sin vida a la modelo brasileña Yasmin Cavaleiro" (Encontram sem vida a modelo brasileira Yasmin Cavaleiro), referindo-se à jovem paraense como modelo.