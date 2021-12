Jovens que estavam na lancha com influencer apagaram publicações após tragédia, diz advogado

Pelo menos cinco pessoas que, supostamente, estavam no passeio de lancha que terminou com a morte da influenciadora paraense e estudante de medicina veterinária, Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, apagaram das redes sociais fotos e vídeos feitos antes da tragédia. As informações foram levantadas e confirmadas, na tarde desta terça-feira (14), pelo advogado da família da jovem, Afonso Silva.

Segundo o advogado, ele já possui alguns nomes que ainda não serão divulgados para que não haja comprometimento das investigações. “Algumas pessoas não só apagaram (as publicações) como privaram o Instagram”, informou Afonso, ao acrescentar que terá a confirmação dos nomes ainda nesta tarde, quando irá até a Divisão de Homicídios, para onde o caso foi transferido, a fim de obter a relação definitiva das pessoas que estavam na embarcação no dia da tragédia.

Afonso contou, ainda, que os vídeos aos quais já teve acesso “excluem a hipótese de que ela (Yasmin) estava tomando banho, porque dá para perceber perfeitamente que a roupa dela não estava molhada”. Todas as provas – fotos, vídeos e prints – de que o advogado já dispõe poderão fazer parte do inquérito policial que investiga o caso.

“Daqui a pouco, estarei indo com o delegado para apresentar todas as provas que me enviaram e requerer à marina a solicitação das imagens, pois quero ver o que aconteceu em via de regra. Vão fazer a perícia no celular dela, para ver se ela estava em algum grupo e identificar quais pessoas estavam presentes no dia da fatalidade”, explicou. De acordo com o advogado, o celular de Yasmin foi entregue na Delegacia de Polícia Fluvial, no dia do desaparecimento, por uma conhecida da vítima, que também estaria na lancha.