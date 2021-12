Confira o que influencer morta em passeio aquático postou na web momentos antes da tragédia

Antes de morrer em um passeio aquático, a influenciadora paraense e estudante de medicina veterinária, Yasmin Cavaleiro Macêdo, de 21 anos, utilizou as redes sociais, no último domingo (12). Ela estava no local do crime, perto do Furo do Maguari, em Belém, quando compartilhou stories em seu perfil.

VEJA MAIS

No auge da juventude, a loira aparece de óculos escuros e biquíni, curtindo um final de tarde. Ela também compartilhou um vídeo em que aparece o Rio Maguari ao fundo e o pôr do sol típico da cidade. Segundo depoimento de amigos próximos, a moça estaria em um evento particular no bairro do Tenoné.

Na mesma noite, ela foi para um passeio de lancha, no qual ela registrou nos Stories, e teria caído do barco. Veja o que publicou nas redes sociais:

(Reprodução/ Instagram)

Uma vida interrompida

Jovem e alegre, Yasmin utilizava o seu perfil para compartilhar dicas de moda, treinos e momentos divertidos ao lado da família e amigos. “Quatro anos sendo amiga da onça e torcendo sempre pra dar zebra”, escreveu em uma publicação, realizando a contagem regressiva para finalizar a graduação em veterinária.

Buscas finalizadas

O corpo da influenciadora foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (13). Ela foi levada para o Grupamento Marítimo Fluvial (Gmaf) e, em seguida, para o Instituto Médico Legal (IML).