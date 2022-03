Ucrânia diz que quase 20 mil voluntários de outros países se ofereceram pra lutar: ‘odeiam a Rússia’

Enquanto surgem notícias de que a Rússia estaria recrutando combatentes sírios para lutar na guerra contra a Ucrânia, o país governador por Volodymyr Zelensky afirma que um grande número de estrangeiros tem se oferecido para lutar no conflito. "O número agora está próximo de 20 mil [voluntários]. Eles vêm principalmente de países europeus", declarou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba em entrevista à rede de TV Americana CNN. As informações são do Portal UOL.

VEJA MAIS

Segundo ele, "muitas pessoas odeiam a Rússia" há anos, mas não ousavam se opor ao País governado por Vladimir Putin. "Quando as pessoas viram que os ucranianos estavam lutando, que não estavam abaixando os braços, isso os encorajou a se juntar à luta", afirmou.

Para para facilitar o recrutamento de estrangeiros interessados em combater ao lado das Forças Armadas do país, a Ucrânia lançou um site no último sábado (5), com uma lista com sete passos para eventuais candidatos ingressarem na Legião Internacional de Defesa. O site reúne contatos de embaixadas e consulados ucranianos espalhados pelo mundo, incluindo no Brasil.