Brasileiro, estrela do Bolshoi, se demite em solidariedade à Ucrânia

O bailarino brasileiro David Motta Soares, de 24 anos, uma das principais estrelas do Bolshoi da Rússia, considerado o mais importante corpo de ballet do mundo, deixou a equipe em reação à invasão da Ucrânia comandada pelo presidente da Rússia, Vladmir Putin. Ele anunciou a saída do Bolshoi, onde era solista, nesta segunda-feira, 7, manifestando solidariedade aos "combatentes" da Ucrânia.

VEJA MAIS

"Estou profundamente triste em dizer que deixei o Teatro Bolshoi, meus professores, meus amigos, minha família, o lugar que chamei de lar por muitos anos", postou David.

"Não posso agir como se nada estivesse acontecendo, simplesmente não consigo acreditar que tudo isso está acontecendo de novo, já passamos por isso deveríamos ter aprendido com o passado", acrescentou. O brasileiro disse que tem "muitos amigos" na Ucrânia. "Meu coração (está) com eles", completou.

Um dia antes de David, o diretor musical e maestro do Teatro Bolshoi, Tugan Sokhiev, também renunciou ao cargo pelo mesmo motivo.

David Soares é carioca e entrou aos 12 anos na academia de teatro e dança do Bolshoi, em Moscou, onde se formou em 2015. Ao vencer o prêmio no All-Russian Young Dancers Competition, naquele mesmo ano, ele passou ao posto de solista líder do Bolshoi, uma posição abaixo do dançarino principal.