Mensagem sutil? Buquê de flores com as cores de Ucrânia chama a atenção em foto da Rainha Elizabeth

Nesta segunda-feira, a Rainha Elizabeth II participou da primeira reunião presencial desde que contraiu covid-19. Mas não foi o retorno às atividades ou a visita do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau no Castelo de Windsor que mais chamaram a atenção. Um detalhe nas fotos dos dois também repercutiu: o buquê que aparece na mesa de trabalho da monarca, com flores azuis e amarelas, as mesmas da bandeira da Ucrânia. As informações são do G1 Mundo.

Isso foi interpretado como uma sutil mensagem de apoio ao país invadido militarmente pela Rússia, no dia 24 de fevereiro. Elizabeth já tinha feito uma "doação generosa", de valor não especificado, a uma plataforma de associações humanitárias que ajudam refugiados que fogem deste país, na semana passada.

O primeiro-ministro canadense estava visitando o Reino Unido para discutir a Ucrânia com o premiê Boris Johnson.