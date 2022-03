Guerra Ucrânia x Rússia: Putin diz que alcançará objetivos 'pela negociação' ou 'pela guerra'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste domingo (6) ao presidente francês, Emmanuel Macron, que "alcançará seus objetivos" na Ucrânia, seja "pela negociação ou pela guerra". A posição foi dada durante a conversa telefônica de uma hora e 45 minutos realizada entre o presidente russo e líder francês. O conteúdo da conversa foi confirmado pelo governo de Paris.

Segundo Emmanuel Macron, Putin teria se mostrado "muito decidido a conseguir seus objetivos". Entre eles estaria o que o presidente russo chama de 'desnazificação' e neutralização da Ucrânia'. Putin também quer o reconhecimento da soberania sobre a Crimeia e a independência dos territórios de língua russa.

Ameaças ao corredor humanitário



No telefonema com o presidente francês, Putin também disse que a Ucrânia "continua a não respeitar os acordos alcançados sobre questões humanitárias". E acrescentou que os "nacionalistas ucranianos impediram a retirada", no sábado de Mariupol e Volnovakha, uma cidade próxima, informou o Kremlin.

No sábado, Moscou e Kiev já haviam anunciado acordo de cessar-fogo e com criação de corredores humanitários para possibilitar a retirada de civis das duas cidades - atialmente cercadas pelas tropas russas e seus aliados. Porém, poucas horas depois as duas forças militares trocaram acusações de violação do pacto.

Uma segunda tentativa de retirada de civis de Mariupol, neste domingo, também foi interrompida, informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Mariupol tem 450 mil habitantes.