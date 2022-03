Mais de 3 milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia; 103 crianças morreram

Até o momento, a guerra na Ucrânia já deixou cerca de 3,1 milhões de refugiados, sendo que 1,9 milhão fugiu pela fronteira com a Polônia, o principal país de destino dos deslocados.

A Rússia domina importantes territórios no sudeste ucraniano e, na manhã desta quarta, usou navios para bombardear o litoral de Odessa, que tem o principal porto do país e é a terceira maior cidade (com cerca de 1 milhão de habitantes).

Com o cerco a Mariupol e a queda de Kherson, o desembarque russo em Odessa é tido como iminente. Segundo Zelensky, quase 30 mil pessoas foram evacuadas das regiões de Sumy, Kharkiv e Donetsk só na terça, sendo 20 mil em Mariupol, que está cercada pelas tropas da Rússia e por rebeldes do Donbass.

As Forças Armadas da Ucrânia também denunciaram novos bombardeios contra prédios residenciais em Kiev (a capital), Kharkiv (a segunda maior cidade do país) e Zaporizhzhia (que tem a maior usina nuclear da Europa, já tomada pelos russos logo no começo da guerra).

A invasão da Rússia já matou ao menos 103 crianças e deixou mais de 100 feridas, segundo a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova. “Os invasores matam pelo menos cinco crianças a cada dia”.