Zelensky tranquiliza população quanto às conversas com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, utilizou as redes sociais para tranquilizar seu povo e apresentar uma visão mais otimista quanto às conversas com a Rússia.

"As reuniões continuam. Disseram-me que as posições nas negociações parecem mais realistas. No entanto, ainda é necessário mais tempo para que as decisões sejam do interesse da Ucrânia”, disse ele.

A fala veio após o término da quarta rodada de negociações entre representantes dos dois países. Mais cedo, Zelensky assumiu que a Ucrânia não deve entrar na Otan. Essa é uma das exigências de Putin.