Zelensky pode ceder e desistir de entrar na Otan para pôr fim à guerra Ucrânia x Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, disse nesta terça-feira, 15, que pode buscar outras formas de garantias de segurança que não sejam por meio da adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A fala ocorre em meio a mais uma rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia sobre um possível cessar-fogo. As informações são da Agência Estado.

"Se não pudermos entrar por portas abertas, devemos cooperar com as associações com as quais pudermos, que nos ajudarão, nos protegerão e terão garantias separadas", disse ele em um discurso em reunião virtual com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e também com os líderes da Suécia, Finlândia e Islândia.

"A Ucrânia não é um membro da Otan. Entendemos isso. Durante anos, ouvimos que as portas estavam abertas, mas também ouvimos que não podíamos aderir. Essa é a verdade e precisa ser reconhecida", afirmou o presidente.