Rússia perdeu mais soldados na Ucrânia que em dois anos de guerra na Chechênia, compara Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia perdeu mais soldados em 19 dias na Ucrânia que em dois anos de guerra na Chechênia. O número não pôde ser confirmado. As informações são do G1 Mundo.

Em um pronunciamento transmitido pela internet, Zelensky afirmou que as forças russas perderam quase uma centena de helicópteros, 80 aviões de guerra e "centenas de tanques".

Ele também agradeceu aos russos que "lutam pela verdade" para poder proteger amigos e familiares. "Enquanto seu país não estiver completamente fechado do resto do mundo, transformando-se em uma enorme Coreia do Norte, você tem que lutar, não precisa perder a chance.”

Zelensky ainda confirmou que quase 4 mil ucranianos deixaram o país nesta segunda-feira (14) por meio dos corredores humanitários.