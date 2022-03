Novas imagens de satélite mostram destruição em Mariupol

Novas imagens de satélite divulgadas nesta segunda-feira (14) mostram a destruição em Mariupol, cidade portuária do Mar Negro, ao sul da Ucrânia, em meio à guerra da Rússia com o país governado por Volodymyr Zelensky. Os registros foram feitos pela Maxar Technologies. As informações são do UOL.

Mariupol é uma das cidades mais atingidas pelos ataques feitos pelas tropas militares sob o comando do presidente russo Vladimir Putin.

A Ucrânia tem denunciado ataques a alvos civis. A Rússia nega. A cidade portuária é estratégica para a Rússia porque criaria um corredor terrestre entre a península da Crimeia e as cidades separatistas de Donetsk e Lugansk, na região de Donbass.

Mariupol está totalmente cercada por soldados russos desde a primeira semana da invasão e tem sofrido o pior impacto humanitário da guerra, com centenas de milhares de pessoas se abrigando em porões, sem comida ou água.