Rússia gastou mais mísseis do que havia previsto no conflito contra a Ucrânia, diz Reino Unido

O Ministério da Defesa do Reino Unido disse, através do Twitter, que a Rússia gastou mais mísseis do que havia previsto no conflito contra a Ucrânia e agora recorre a armas mais antigas e menos precisas. Segundo o Ministério da Defesa britânico, esses armamentos são menos eficazes e têm maior probabilidade de resultar em mortes de civis.



"Devido aos atrasos em atingir os seus objetivos e ao fracasso em controlar o espaço aéreo ucraniano", o ministério britânico aponta que a Rússia provavelmente "gastou muito mais armas de precisão aérea do que inicialmente tinha planejado".



As armas de precisão aéreas são mísseis disparados de aeronaves que não estão perto de um alvo."Como resultado, é provável que a Rússia esteja recorrendo ao uso de armas mais antigas e menos precisas, que são menos eficazes militarmente e mais propensas a resultar em baixas civis", disse o Reino Unido.