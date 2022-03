Pelo menos, três navios de bandeira panamenha foram atingidos por mísseis russos no Mar Negro desde a invasão da Ucrânia pela Rússia no mês passado, informou a Autoridade Marítima do Panamá nesta quarta-feira (16). Um navio afundou, disse a autoridade em comunicado. Não há relatos de vítimas. As informações são do UOL.