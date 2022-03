Biden chama Putin de 'criminoso de guerra'; Rússia responde: 'inaceitável'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de “criminoso de guerra” nesta quarta-feira (16). Com informações da Reuters.

“Acho que ele é um criminoso de guerra”, disse Biden a repórteres após comentários na Casa Branca, enquanto o ataque à Ucrânia se intensifica.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, respondeu ao comentário do presidente norte-americano dizendo que é uma “retórica inaceitável e imperdoável”, segundo informou a agência de notícias Tass.

A classificação de Biden mostra uma mudança em relação à postura anterior do governo. O termo “crimes de guerra” não era usado para falar sobre os atos cometidos na Ucrânia, citando investigações em andamento sobre se esse termo poderia ser usado.

Entretanto, oficiais deixaram claro que acreditam que “atrocidades estão em andamento” e que o ataque intencional a civis constituiria crimes de guerra.

“As observações do presidente falam por si mesmas”, pontuou a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki. Ela disse ainda que Biden estava “falando com o coração” e que a investigação no Departamento de Estado sobre crimes de guerra ainda está em andamento.

Joe Biden inicialmente disse “não” quando perguntado se Putin era um criminoso de guerra, mas imediatamente retornou a um grupo de repórteres para esclarecer a fala. Quando perguntado novamente se Putin era um criminoso de guerra, ele respondeu afirmativamente.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)