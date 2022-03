Além da Rússia: veja dez países que não têm McDonald’s; empresa faliu em cinco

Primeira lanchonete do fast-food construída em solo russo em 1990, o que representou um marco importante da chegada do capitalismo na então comunista União Soviética, o McDonald’s suspendeu as atividades no país governador por Vladimir Putin. O anúncio da medida provocou enormes filas em frente às unidades da rede, com pessoas tentando comprar o último sanduíche.

VEJA MAIS

A Rússia se junta agora a dez países onde também não é possível comprar um Big Mac. Em cinco deles, a empresa chegou a operar, mas faliu. As informações são do Portal UOL.

Veja os países onde o McDonald’s faliu

Bolívia: é a primeira nação latino-americana a não ter mais a presença do McDonald's. Oito unidades da marca chegaram a funcionar em território ucraniano, mas após 14 anos sobrevivendo com os números no vermelho, fecharam.

Islândia: a dificuldade logística de obter insumos padrão Mc e o desinteresse da população pelos lanches levaram a marca à falência na ilha nórdica no ano de 2008.

Barbados: Sem conseguir competir com os restaurantes de frutos do mar, a única loja do Mc fechou as portas na ilha caribenha após um ano de funcionamento.

Irã: o McDonald 's existiu no país até a República Islâmica chegar em 1979. Desde então, a multinacional ainda não conseguiu retornar. Os iranianos criaram um ‘clone’ do fast-food chamado "Mash Donald's"

Jamaica: A rede fechou as portas na Jamaica depois de dez anos no país. A teoria mais famosa sobre a falência é que o tamanho dos lanches do Mc era pequeno para a população, uma vez que o Burger King, com alimentos maiores, conseguiu se manter no País.

Veja os países onde a empresa nunca operou