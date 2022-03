Homem se algema à porta de McDonald’s em protesto contra o fechamento do restaurante; vídeo

Um homem se algemou à porta de um dos restaurantes da rede de fast-food McDonald 's na Rússia em protesto contra o fechamento das unidades no país. Identificado como Luka Zatravkin, filho do artista Nikas Safronov, o pianista aparece em no vídeo gritando: "Eles não têm o direito de fechar!"

Logo em seguida, Zatravkin é levado por policiais enquanto alguém na multidão responde: "Em seis semanas, eles reabrirão com um nome diferente".

A empresa de fast-food anunciou, na última semana, que fecharia as unidades temporariamente na Rússia como reação à invasão da Ucrânia.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)