Heineken, McDonald's , Coca-cola...saiba quais empresas deixaram a Rússia por causa da guerra

Nesta segunda-feira, a segunda maior fabricante de cerveja do mundo, a Heineken anunciou que deixará de produzir e de vender sua cerveja na Rússia, onde tem 1.800 funcionários. De acordo com a empresa, a medida foi tomada “em resposta à contínua escalada da guerra”. Com isso, a cervejaria holandesa segue o mesmo caminho de outras multinacionais, como McDonald's e Coca-cola, que também resolveram suspender suas atividades no território russo. As informações são do G1 Mundo.

No caso da rede de fast food McDonald's, a medida vai alcançar os 850 restaurantes espalhados pelo país, onde trabalham 62 mil funcionários – a empresa, porém, afirmou que todos continuação sendo pagos.

Veja as empresas que anunciaram saída do país, além de suspensão de serviços ou novos aportes

Visa, Mastercard e American Express

BP

Shell

Exxon

Equinor

TotalEnergies

Maersk

ONE

MSC e Hapag Lloyd

McDonald's

Coca-Cola

Starbucks

Boeing

Airbus

Embraer

LÓreal

EY, PwC e KPMG

Apple

Ikea

Spotify, Paypal e TikTok

Diageo

Nike

Adidas

Inditex

Alstom

Daimler

Renault

Volvo, Harley Davidson, GM e Jaguar Land Rover

Toyota

Nokian Tyres

UPS, FedEx e DHL

Oracle

Fundo soberano da Noruega

AerCap

Disney, Sony e Warner

Netflix, Facebook, Twitter e Microsoft

Amazon Web Services

Heineken

Prada, Chanel, LVMH, Hermès

