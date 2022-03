Rússia ameaça nacionalizar multinacionais que abandonaram o país

A fuga de empresas multinacionais em boicote pela invasão da Rússia à Ucrânia teve uma resposta do presidente Vladimir Putin. Ele ameaçou tomar o controle e nacionalizar essas multinacionais se as atividades não forem retomadas. As informações são da Agência Estado.

Trata-se da primeira resposta à fuga de multinacionais, como Coca-Cola, McDonald's e Starbucks. O Ministério da Economia da Rússia tem estudado como assumir o controle temporário de companhias que tenham mais de 25% de participação estrangeira.

Segundo o ultimato, essas empresas têm cinco dias para retomar a atividade ou recorrer a outras opções, como vender sua participação. De acordo com as propostas, um tribunal de Moscou analisaria pedidos de membros do conselho e outros para trazer "gerentes externos"

O tribunal poderia então congelar ações de empresas estrangeiras como parte de um esforço para preservar propriedades e funcionários.

"O governo russo já está trabalhando em medidas que incluem falência e nacionalização da propriedade" de empresas estrangeiras forçadas a sair do país, disse o ex-presidente russo Dmitri Medvedev em comunicado publicado nesta quinta-feira (10) no site de mídia social VKontakte.