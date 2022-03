Reino Unido congela bens de Abramovich e outros seis empresários da Rússia: ‘cúmplices’

Em meio aos últimos acontecimentos envolvendo a guerra entre Ucrânia e Rússia, como o bombardeio a um hospital infantil e maternidade na cidade portuária de Mariupol, o Reino Unido ampliou as sanções a sete grandes empresários russos. Nesta quinta-feira (10), o Governo britânico anunciou medidas contra Roman Abramovich, que vive no país há duas décadas, e o seu antigo sócio, Oleg Deripaska. Outros cinco empresários da Rússia também serão alcançados pelas sanções. As informações são da SIC Notícias, de Portugal.

Juntos, os sete possuem um património líquido coletivo de cerca de 15.000 milhões de libras (18.000 milhões de euros, quase 100 milhões de reais). Com as novas sanções, os bens de Abramovich foram congelados e ele fica proibido de fazer negócios com cidadãos e empresas do Reino Unido e de viajar, o que o impede também de vender o Chelsea FC. À “lista negra” foram incluídos ainda os Alexei Miller, Andrei Kostin e Nikolai Tokarev.

“Não pode haver refúgios seguros para aqueles que apoiaram o violento ataque de Putin à Ucrânia”, declarou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. “As sanções de hoje são o último passo no apoio inabalável do Reino Unido ao povo ucraniano. Seremos implacáveis na perseguição daqueles que permitem a morte de civis, a destruição de hospitais e a ocupação ilegal de aliados soberanos”, disse ainda Johnson.

De acordo com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, “as sanções de hoje mostram mais uma vez que oligarcas e cleptocratas não têm lugar na nossa economia ou na nossa sociedade”. Ela ainda completou: “Com laços estreitos com Putin, eles são cúmplices da agressão à Ucrânia”.

