Veja como guerra da Ucrânia pode afetar o futuro do Chelsea

Devido à guerra na Ucrânia, Roman Abramovich, dono do Chelsea e amigo de Putin, já perdeu mais de R$ 4 bilhões, foi banido de residir no Reino Unido e poderá ser expulso do Chelsea (Divulgação/ @ChelseaFC)

Roman Abramovich, atual dono do Chelsea e amigo de Vladmir Putin, foi banido nesta quarta-feira (24/02) de residir no Reino Unido. A decisão, tomada pelo Parlamento Britânico, soma-se a outro processo que pede a remoção do magnata do clube inglês. Veja como a guerra da Ucrânia pode afetar o futuro do Chelsea:

Quem é Roman Abramovich

Durante era soviética, Abramovich se consolidou como comerciante e virou amigo do matemático e empresário russo Boris Berezovsky. Em 1991, Berezovsky apresentou Abramovich a Boris Yeltsin, primeiro presidente russo pós-soviético democraticamente eleito, a fim de incluir Roman entre os beneficiados pelas privatizações de estatais soviéticas.A partir de então, Abramovich consolidou sua influência nas mais diversas áreas do mercado e da política russa.

Segundo os livros de Berezovsky, foi Abramovich quem convenceu Boris Yeltsin a apoiar Vladmir Putin como seu sucessor político. Como recompensa, em 1999, Abramovich foi nomeado pelo próprio Putin ao cargo de governador da região Chukotka da Rússia.

Em 2003, Abramovich anunciou sua compra do clube inglês Chelsea, que na época não era tão potente e famoso quanto é hoje, por um preço equivalente a R$ 685,4 milhões, em valores atuais. Desde então, o magnata injetou no clube cerca de R$ 13,7 bilhões.

Com o envenenamento ex-militar russo Sergei Skripal e sua filha, ocorrido em 2018, o governo britânico dificultou a renovação de visto de Abramovich, o que resultou na sua desistência de residir no Reino Unido. O magnata então adquiriu cidadania israelense e passou a morar em Tel Aviv.

Como a guerra da Ucrânia afeta o Chelsea

O Parlamento Britânico proibiu que Roman Abramovich e outros 34 empresários russos, acusados de manterem ligações diretas com o governo de Vladmir Putin, de residirem no país. A decisão faz parte das respostas do governo britânico à invasão da Ucrânia.

Além disso, o deputado Chris Bryant solicitou à Câmara dos Comuns o confisco de todos os bens de Abramovich que estejam sob jurisdição britânica e a expulsão do empresário do corpo administrativo do Chelsea.

Só nesta semana, Abramovich já perdeu o equivalente a mais de R$ 4 bilhões em ações devido à tensão na Ucrânia.

Todos estes fatores afetarão as finanças, a administração e, consequentemente, o rendimento desportivo do Chelsea. Porém, a extensão dos danos não pode ser calculada com exatidão neste momento.