Atacante ‘carrasco’ do Remo na Série C tenta sair da Ucrânia; saiba mais

O atacante Talles Brener de Paula, atualmente no Rukh Vynnyky, da Ucrânia, está entre os jogadores brasileiros que atuam no país invadido nesta quinta-feira, pelas Forças Armadas da Rússia. O ataque tem colocado o país inteiro em alerta máximo.

Segundo o jogador, em entrevista a O Liberal, a situação vivida entre os cidadãos ucranianos é bem tensa e o único recurso é a tentativa de sair do país, para um local mais seguro. “Estamos tentando sair daqui para ir até a Polônia. Está tudo bem corrido por aqui”, informa.

Além dele, atletas do Shakhtar Donetsk e do Dínamo de Kiev estão em um hotel na capital Kiev. Talles está com a namorada, aguardando um posicionamento do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o destino deles em meio ao conflito armado.

O jogador informou também que os treinamentos do dia foram cancelados e que a população tem feito uma verdadeira corrida aos supermercados para garantir a manutenção básica, enquanto houver o clima de instabilidade por todo lado.

Talles foi o grande ‘carrasco’ da final da Série C de 2020, quando marcou dois gols, na vitória do Vila Nova, por 5 a 1. Ao final da temporada, foi negociado com o Olimpik Donetsk e depois transferiu-se para o Rukh Vynnyky, onde permanece desde então.